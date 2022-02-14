Министры финансов стран-членов G7 выпустили предостережение для Кремля. В нем говорится о «массивных» последствиях для российской экономики в случае вторжения в Украину.

Об этом информирует Nikkei.Asia.

Первые экономики мира обязались не оставить Киев без поддержки в случае открытой конфронтации с Россией.

— Продолжающееся наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную озабоченность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики, — заявили представители семи стран.

В заявлении содержится еще одно напоминание про санкции, которые станут наказанием за открытую агрессию против Украины.

— Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и силовым ответом. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики, — сказано в согласованной позиции G7.

Напомним, посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью изданию Aftonbladet, в котором заявил, что «нам насрать на западные санкции». Цитату дипломата газета вынесла в заголовок.