Бывший руководитель дипломатического ведомства Румынии Кристиан Дьяконеску, заявил, что так называемые учения российского флота фактически перекрыли доступ украинским кораблям к Черному морю.

Об этом пишет EVZ.

Политик из соседнего государства подчеркнул, что с военной точки зрения немногочисленный украинский флот пытаются зажать в узком пространстве.

— Черное море блокировано в военном отношении как с севера, так и с юга. Например, если бы Украина хотела экспортировать зерно в это время, скажем, она могла бы использовать только румынский порт Констанцу. Азовское море, Керченский пролив сейчас практически находятся под военным контролем РФ, — отметил бывший министр.

По его словам, военные учения в Беларуси демонстративно нацелены на Киев, чтобы деморализовать украинские власти, а с ними и общество.

— Тут военным виднее, как обстоят дела, но, насколько я понимаю, включая запасы крови и полевые госпитали, расположенные в этом районе, обычно такие логистические элементы не являются частью военных учений, — акцентировал Кристиан Дьяконеску.

Напомним, в РФ заявили о начале учений в Черном море.