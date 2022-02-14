У Тель-Авива существует секретный план по вывозу из Украины до 200 тысяч евреев.
Об этом информирует JP, ссылаясь на собеседников в правительстве.
За разработку четкого алгоритма был ответственнен министр Израиля по вопросам алии и интеграции (репатриации евреев из-за границы).
Операцию по спасению еврейской диаспоры включает в себя вывоз в Израиль и предоставления временного жилья большему количеству человек (предварительно до 200 тысяч). По этому вопросу последние недели постоянно совещаются профильные министерства Тель-Авива.
— Нет возможности указать, сколько евреев из Украины в это время въедет в Израиль, но мы должны быть готовы, — заявила министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете.
Источник Jerusalem Post также сообщает, что в Израиле готовы принять украинских евреев и без алии (права на репатриацию), ведь «еврейское государство создавалось как убежище для евреев».
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже призвал граждан как можно быстрее эвакуироваться из Украины, дабы не подвергать себя риску, пока есть коммерческие рейсы. А глава МИД Тель-Авива Яир Лапид подчеркивал, что в конфликте между Россией и Украиной Израиль предпочитает придерживаться нейтралитета, так как в обоих странах «огромные еврейские общины».
Напомним, Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине.
У Тель-Авива существует секретный план по вывозу из Украины до 200 тысяч евреев.
Об этом информирует JP, ссылаясь на собеседников в правительстве.
За разработку четкого алгоритма был ответственнен министр Израиля по вопросам алии и интеграции (репатриации евреев из-за границы).
Операцию по спасению еврейской диаспоры включает в себя вывоз в Израиль и предоставления временного жилья большему количеству человек (предварительно до 200 тысяч). По этому вопросу последние недели постоянно совещаются профильные министерства Тель-Авива.
— Нет возможности указать, сколько евреев из Украины в это время въедет в Израиль, но мы должны быть готовы, — заявила министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете.
Источник Jerusalem Post также сообщает, что в Израиле готовы принять украинских евреев и без алии (права на репатриацию), ведь «еврейское государство создавалось как убежище для евреев».
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже призвал граждан как можно быстрее эвакуироваться из Украины, дабы не подвергать себя риску, пока есть коммерческие рейсы. А глава МИД Тель-Авива Яир Лапид подчеркивал, что в конфликте между Россией и Украиной Израиль предпочитает придерживаться нейтралитета, так как в обоих странах «огромные еврейские общины».
Напомним, Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине.