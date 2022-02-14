Украинский посол в Германии Андрей Мельник возобновил запрос на поставки от ФРГ вооружения для обороны.

Об этом пишет Spiegel.

В день визита немецкого канцлера Олафа Шольца украинский дипломат Андрей Мельник в эфире телеканала попросил от Германии помочь Украине тем, в чем она действительно нуждается. В первую очередь, он называл 12 тысяч противотанковых ракет.

— Ситуация драматическая. Сегодня мы должны быть готовы к наихудшему сценарию, — напомнил союзникам дипломатический представитель Украины.

Ранее немецкое правительство каждый раз отказывалось поставлять Украине любое смертельное вооружение, вдобавок мешая другим государствам помогать ВСУ подобными поставками.

Больше десяти дней назад украинское посольство уже передавало немецким коллегам список того, в чем нуждается Украина. В нем были отмечены электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и приборы ночного видения. О ракетах речи не было.

— Нет никаких юридических причин, по которым Германия не могла бы этого сделать. Если бы федеральный кабинет захотел принять такое решение, он мог бы также одобрить отдельные запросы на экспорт вооружений, — пояснил член Бундестага Юрген Хардт.

Как сообщалось, немецкие компании после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе продолжили поставлять России товары двойного назначения, которые можно использовать и для мирных целей, и для войны. Это происходит несмотря на введение антироссийских санкций.