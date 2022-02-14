Американский телеканал CNN сообщает, что российское вторжение в Украину 16 февраля может не состояться из-за погодных условий.

Соответствующий сюжет телеканала обнародовал один из каналов в Telegram, передает Корреспондент.

Отмечается, что российскому вторжению может помешать теплая погода, из-за чего земля не замерзнет. Однако по данным СМИ Россия все равно может атаковать Украину, используя дальнобойную артиллерию, авиацию и ракеты.

Ранее американские журналисты со ссылкой на источники заявили, что власти США намеренно раскрывают секретную информацию разведки, касающуюся вторжения РФ в Украину, чтобы заставить Россию отказаться от возможных намерений.