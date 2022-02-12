Американские журналисты со ссылкой на источники заявили, что власти США намеренно раскрывают секретную информацию разведки, касающуюся вторжения РФ в Украину, чтобы заставить Россию отказаться от возможных намерений.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванные источники в разведке и администрации президента США.

Указывается, что раскрытие секретной информации было тщательно согласовано между агентствами нацбезопасности США, и его целью было сорвать российские планы, уменьшить эффективность любых операций под «чужим флагом», а также сдержать военные действия.

По словам неназванных американских чиновников, есть признаки того, что стратегия работает. Администрация Байдена считает, что застала Путина врасплох, а американская разведка утверждает, что российские военные жалуются на раскрытие их планов.

— Это полезно, чтобы заставить их [россиян] усомниться в себе. Полезно заставить их задать себе вопрос: а могут ли они на самом деле осуществить некоторые из этих планов и одновременно сохранять тайну и эффект неожиданности, — говорит один из источников.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.