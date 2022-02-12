Американские журналисты со ссылкой на источники заявили, что власти США намеренно раскрывают секретную информацию разведки, касающуюся вторжения РФ в Украину, чтобы заставить Россию отказаться от возможных намерений.
Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванные источники в разведке и администрации президента США.
Указывается, что раскрытие секретной информации было тщательно согласовано между агентствами нацбезопасности США, и его целью было сорвать российские планы, уменьшить эффективность любых операций под «чужим флагом», а также сдержать военные действия.
По словам неназванных американских чиновников, есть признаки того, что стратегия работает. Администрация Байдена считает, что застала Путина врасплох, а американская разведка утверждает, что российские военные жалуются на раскрытие их планов.
— Это полезно, чтобы заставить их [россиян] усомниться в себе. Полезно заставить их задать себе вопрос: а могут ли они на самом деле осуществить некоторые из этих планов и одновременно сохранять тайну и эффект неожиданности, — говорит один из источников.
Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.
По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.
Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.
12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.
Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.
Американские журналисты со ссылкой на источники заявили, что власти США намеренно раскрывают секретную информацию разведки, касающуюся вторжения РФ в Украину, чтобы заставить Россию отказаться от возможных намерений.
Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванные источники в разведке и администрации президента США.
Указывается, что раскрытие секретной информации было тщательно согласовано между агентствами нацбезопасности США, и его целью было сорвать российские планы, уменьшить эффективность любых операций под «чужим флагом», а также сдержать военные действия.
По словам неназванных американских чиновников, есть признаки того, что стратегия работает. Администрация Байдена считает, что застала Путина врасплох, а американская разведка утверждает, что российские военные жалуются на раскрытие их планов.
— Это полезно, чтобы заставить их [россиян] усомниться в себе. Полезно заставить их задать себе вопрос: а могут ли они на самом деле осуществить некоторые из этих планов и одновременно сохранять тайну и эффект неожиданности, — говорит один из источников.
Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.
По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.
Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.
12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.
Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.