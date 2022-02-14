Болгарский президент Румен Радев, угодивший в политический скандал из-за слов о российской принадлежности Крыма, заявил, что София выступает на стороне НАТО и поддерживает Украину.

Об этом пишет Dnevnik.

Политик считает лучшим вариантом разрешения споров дипломатию.

— Мы все надеемся, что полномасштабной войны в Украине удастся избежать, и именно поэтому каждый день проходят переговоры на высшем политическом уровне. У этого кризиса нет военного решения, единственный способ найти устойчивое решение — это переговоры и дипломатия, и отрадно, что они ведутся, — прокомментировал он сегодня журналистам.

Лидер балканского государства подчеркнул, что Болгария остается важным членом НАТО и будет координирвоаться с союзниками в военных делах.

— Болгария уже запустила совместную миссию по контролю и защите воздушного пространства Болгарии вместе с нашими союзниками. Болгария открыта для всех союзников для участия в своих контингентах, чтобы помочь восполнить пробел в возможностях наших сухопутных войск, — добавил Румен Радев.

Как сообщалось, накануне второго тура выборов действующий Болгарии Румен Радев назвал Крым территорией Российской Федерации. После этого посла Болгарии в Украине пригласили в МИД для предметного разговора.