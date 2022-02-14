Болгарский президент Румен Радев, угодивший в политический скандал из-за слов о российской принадлежности Крыма, заявил, что София выступает на стороне НАТО и поддерживает Украину.
Об этом пишет Dnevnik.
Политик считает лучшим вариантом разрешения споров дипломатию.
— Мы все надеемся, что полномасштабной войны в Украине удастся избежать, и именно поэтому каждый день проходят переговоры на высшем политическом уровне. У этого кризиса нет военного решения, единственный способ найти устойчивое решение — это переговоры и дипломатия, и отрадно, что они ведутся, — прокомментировал он сегодня журналистам.
Лидер балканского государства подчеркнул, что Болгария остается важным членом НАТО и будет координирвоаться с союзниками в военных делах.
— Болгария уже запустила совместную миссию по контролю и защите воздушного пространства Болгарии вместе с нашими союзниками. Болгария открыта для всех союзников для участия в своих контингентах, чтобы помочь восполнить пробел в возможностях наших сухопутных войск, — добавил Румен Радев.
Как сообщалось, накануне второго тура выборов действующий Болгарии Румен Радев назвал Крым территорией Российской Федерации. После этого посла Болгарии в Украине пригласили в МИД для предметного разговора.
Болгарский президент Румен Радев, угодивший в политический скандал из-за слов о российской принадлежности Крыма, заявил, что София выступает на стороне НАТО и поддерживает Украину.
Об этом пишет Dnevnik.
Политик считает лучшим вариантом разрешения споров дипломатию.
— Мы все надеемся, что полномасштабной войны в Украине удастся избежать, и именно поэтому каждый день проходят переговоры на высшем политическом уровне. У этого кризиса нет военного решения, единственный способ найти устойчивое решение — это переговоры и дипломатия, и отрадно, что они ведутся, — прокомментировал он сегодня журналистам.
Лидер балканского государства подчеркнул, что Болгария остается важным членом НАТО и будет координирвоаться с союзниками в военных делах.
— Болгария уже запустила совместную миссию по контролю и защите воздушного пространства Болгарии вместе с нашими союзниками. Болгария открыта для всех союзников для участия в своих контингентах, чтобы помочь восполнить пробел в возможностях наших сухопутных войск, — добавил Румен Радев.
Как сообщалось, накануне второго тура выборов действующий Болгарии Румен Радев назвал Крым территорией Российской Федерации. После этого посла Болгарии в Украине пригласили в МИД для предметного разговора.