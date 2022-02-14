Российские войска возле Украины приближают Европу к грани, когда война станет неизбежной, заявил заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи.

Об этом информирует Indenpendent.

Помощник главы Минобороны Соединенного королевства подчеркнул, что у России есть все необходимые средства для начала наступательной операции против Украины. По его словам, все это «вышло за рамки шоу».

В доказательство своим утверждениям он привел данные западных разведчиков, которые обращают внимания на полевые госпитали и запасы крови, свезенные Россией к границе с Украиной. Джеймс Хиппи добавил, что мирное государство без агрессивных планов не будет заниматься подобным.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжит вести кризисные переговоры с мировыми лидерами, чтобы отодвинуть Россию от опрометчевого решения по началу конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил с визитом в Киев Джо Байдена. Сегожня же в столице Украины с рабочей поездкой присутствует канцлер ФРГ Олаф Шольц, который затем полетит на встречу с Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.