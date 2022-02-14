У президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы «шагом к стабилизации обстановки». И, в частности, помог бы переговорам по так называемым «гарантиям безопасности».

Об этом сообщает ТАСС.

— Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулировке более значимого ответа на российские озабоченности, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.