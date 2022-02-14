КП «Николаевводоканал» отчиталось о работе своих сотрудников за прошедшую неделю.

Соответствующий пост опубликовали на канале предприятия в Telegram.

По информации «Николаевводоканала», было ликвидировано 18 утечек воды и около 200 закупорок канализации. Также после ремонтных работ предприятия заасфальтировали дорогу на 23 участках — к примеру, по адресам улица Малая Морская, 49, улица Садовая, 48, проспект Мира, 26.

Кроме того, силами КП восстановили благоустройство зеленых зон на 8 улицах, а в телефонном режиме предоставили более 20 тысяч консультаций горожанам.

Напомним, в течение прошлого года юридический отдел НКП «Николаевводоканал» подготовил и передал в суд больше 2 тысяч исковых заявлений по взысканию средств с должников.