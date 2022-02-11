В течение прошлого года юридический отдел НКП «Николаевводоканал» подготовил и передал в суд больше 2 тысяч исковых заявлений по взысканию средств с должников.

В исполнении сейчас находятся больше 2 тысяч производств на сумму большее 11 миллионов гривен в пользу водоканала, сообщает пресс-служба предприятия.

— Специалисты уже принудительно взымают с должников всю сумму признанной задолженности, всю сумму судебных издержек, а также исполнительный сбор за проделанную работу по исполнению решения суда, — сказано в сообщении.

Отмечается, что санкции за задолженность применяют разные: от предупреждения до отключения услуги, от подачи иска в суд и до взыскания долгов уже исполнительной службой.

— Поэтому призываем каждого потребителя добросовестно платить за водоснабжение, — подчеркнули в «Николаевводоканале».

Напомним, с 1 февраля «Николаевводоканал» начнет начислять плату за абонентское обслуживание.