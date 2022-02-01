С 1 февраля «Николаевводоканал» начнет начислять плату за абонентское обслуживание.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

— Теплоснабжающие предприятия начали начислять плату за абонентское обслуживание с начала отопительного сезона. В соответствии с требованиями законодательства (Закон «О жилищно-коммунальных услугах», — прим.) предприятия водопроводно–канализационного хозяйства начинают начислять абонентскую плату с момента корректировки тарифа, вывода этой статьи из расчетов новых тарифов, — пояснили в «Николаевводоканале».

Плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит для возмещения расходов, связанных с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, распределением объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги.

В частности, абонентская плата включает следующие расходы:

заключение договора о предоставлении коммунальной услуги;

распределение объема потребленных услуг между потребителями;

начисление и взимание платы за потребленные коммунальные услуги;

обслуживание и замена узлов коммерческого учета воды при их наличии в здании потребителя.

— Предельный размер абонентской платы устанавливается Кабинетом Министров Украины, а именно Постановлением КМУ от 21.08.2019 г. №808. Плата за абонентское обслуживание устанавливается на основании договора публичной оферты, опубликованного на официальном сайте предприятия 30.12.2021 и будет начисляться с 1 февраля 2022 года, — сказано в сообщении.

Плата за абонентское обслуживание составляет:

на услугу централизованного водоснабжения — 35,19 гривен в месяц (при наличии узла коммерческого учета);

на услугу централизованного водоснабжения — 19,04 гривен в месяц (при отсутствии узла коммерческого учета);

на услугу по централизованному водоотводу – 19,04 гривен в месяц.

Кроме того, с августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».