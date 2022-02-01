С 1 февраля «Николаевводоканал» начнет начислять плату за абонентское обслуживание.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
— Теплоснабжающие предприятия начали начислять плату за абонентское обслуживание с начала отопительного сезона. В соответствии с требованиями законодательства (Закон «О жилищно-коммунальных услугах», — прим.) предприятия водопроводно–канализационного хозяйства начинают начислять абонентскую плату с момента корректировки тарифа, вывода этой статьи из расчетов новых тарифов, — пояснили в «Николаевводоканале».
Плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит для возмещения расходов, связанных с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, распределением объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги.
В частности, абонентская плата включает следующие расходы:
— Предельный размер абонентской платы устанавливается Кабинетом Министров Украины, а именно Постановлением КМУ от 21.08.2019 г. №808. Плата за абонентское обслуживание устанавливается на основании договора публичной оферты, опубликованного на официальном сайте предприятия 30.12.2021 и будет начисляться с 1 февраля 2022 года, — сказано в сообщении.
Плата за абонентское обслуживание составляет:
Кроме того, с августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.
Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».
С 1 февраля «Николаевводоканал» начнет начислять плату за абонентское обслуживание.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
— Теплоснабжающие предприятия начали начислять плату за абонентское обслуживание с начала отопительного сезона. В соответствии с требованиями законодательства (Закон «О жилищно-коммунальных услугах», — прим.) предприятия водопроводно–канализационного хозяйства начинают начислять абонентскую плату с момента корректировки тарифа, вывода этой статьи из расчетов новых тарифов, — пояснили в «Николаевводоканале».
Плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит для возмещения расходов, связанных с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, распределением объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги.
В частности, абонентская плата включает следующие расходы:
— Предельный размер абонентской платы устанавливается Кабинетом Министров Украины, а именно Постановлением КМУ от 21.08.2019 г. №808. Плата за абонентское обслуживание устанавливается на основании договора публичной оферты, опубликованного на официальном сайте предприятия 30.12.2021 и будет начисляться с 1 февраля 2022 года, — сказано в сообщении.
Плата за абонентское обслуживание составляет:
Кроме того, с августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.
Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».