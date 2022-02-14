Журналистам удалось пообщаться с рядом российских солдат, находящихся возле границы Украины, и выяснить, о чем те думают и на что рассчитывают в следующие пару недель.

Об этом пишут «Открытые медиа».

Военнослужащие РФ, участвующие в совместных с Беларусью учениях «Союзная решимость — 2022», говорят о невысоком боевом духе и нежелании принимать участие в боевых действиях против Украины.

— Когда ехали, были нервяки, что попадем под войну. Но ситуация от того, что было в сентябре, не особо отличается, только холодно и скучно, потому что было уже все, все по кругу, — анонимно рассказал один офицер. — Постоянно нас накачивают новостями, мол, Запад это, Запад то, будто мы уже и реально начали войну, — вторит ему другой военнослужащий.

На учениях в Южном военном округе возле Ростова-на-Дону собеседники «Открытых медиа» из солдат также высказывались о неготовности воевать против украинцев.

— Мы сначала переживали, мандражировали нехило так, думали, все, поедем укров крошить, родители страшно переживали, — сообщил контрактник, перекинутый, по его же словам, с Востока России ближе к Украине. — Но по делу, многие еще тогда говорили, что это не война. Я думал, успокаивают, но, в целом, как-то войной пока не пахнет, мне кажется, — поделился своими предчувствиями еще один участник учений.

Военнослужащие утверждают, что бои в городских условиях они не отрабатывали и занимались привычными «организационно-штабными занятиями».

— Когда ехали на место, да, были разговоры о войне, сейчас особо эту тему не перетираем, только в рамках просмотра новостей, занятий, — добавил еще один российский солдат.

Напомним, американский телеканал CNN сообщает, что российское вторжение в Украину 16 февраля может не состояться из-за погодных условий.