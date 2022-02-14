Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя фанатом Украины и потребовал от Киева оборвать связи с «вырожденческим» Западом.

Об этом информирует Znak.

В начале своего послания Кадыров указывает, что «время клоунады подошло к концу».

— Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!, — продолжил он свои измышления.

Дальше он добавил, что Украина является «братом» России, а поэтому не может быть частью «западного мира».

— Русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне. Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!, — цитирует Znak российского чиновника.

Напомним, Кадыров пригрозил присоединить Украину к Чечне.