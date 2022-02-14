В Министерстве здравоохранения объяснили, как не спутать коронавирусную болезнь с обычной сезонной аллергией.

Об этом пишет пресс-центр Минздрава со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В ведомстве отмечают, что сезонная аллергия, как и COVID-19, может вызывать кашель, насморк, усталость, головную боль, одышку, чихание и боль в горле. Но при этом такие симптомы, как повышение температуры, боль в теле, потеря или искажение вкуса или запаха больше указывают на коронавирусную болезнь, а вот зуд глаз или слезотечение присущи для сезонной аллергии.

Впрочем, в Минздраве отмечают, что тестирование — лучший способ определить, действительно ли у вас COVID-19. А лучшая защита от тяжелого протекания болезни и смерти — вакцинация.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 13 февраля, заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.