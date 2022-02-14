В Украине за минувшие сутки, 13 февраля, заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2270 человек, летальных исходов — 142, выздоровели — 9 338 человек. Протестировали методом ПЦР — 26587 человек, методом ИФА — 1873, экспресс-тестами — 31915.

Больше всего новых заражений в Киеве (2293) и Одесской области (1519).

За все время пандемии в Украине заболели 4 542 693 человека, выздоровели — 3 788 395, летальных случаев — 102 950.

Напомним, в течение 12 февраля в Николаевской области обнаружили еще 951 больного коронавирусом.