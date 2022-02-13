В течение суток в Николаевской области обнаружили еще 951 больного коронавирусом.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
По состоянию на 13 февраля из всех 134 256 (+951) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 255 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 3324 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 376, всего –—117 267. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3449, в сутки — 5.
Напомним, за сутки 12 февраля по всей Украине было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.
В течение суток в Николаевской области обнаружили еще 951 больного коронавирусом.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
По состоянию на 13 февраля из всех 134 256 (+951) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 255 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 3324 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 376, всего –—117 267. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3449, в сутки — 5.
Напомним, за сутки 12 февраля по всей Украине было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.