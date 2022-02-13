За сутки 12 февраля в стране было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельсвуют данные Минздрава.

Больше всего новых заражений в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях. Среди 24 518 случаев 1 961 ребенок, заболели также 329 медработников.

За сутки было госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140. В то же время выздоровели 8 288 человек.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 3029 детей.