В Украине за минувшие сутки (11 февраля) зафиксировали 38 212 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 3029 детей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 753 человек, летальных случаев — 265, выздоровели 19 943 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели 4 501 182 человека, выздоровели — 3 770 769 больных, летальных случаев — 102 668.

По данным Минздрава, за сутки против COVID-19 вакцинировали 74 038 человек: первую дозу получили 20 260 человек, вторую — 32 286, дополнительную — 725, бустерную — 20 767 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 561 673 человека, из них получили две дозы — 14 932 864, дополнительную — 23 353, бустерную — 553 617 человек.

Напомним, что Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в регионе впервые выявили штамм «Омикрон».