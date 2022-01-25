Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в Николаевской области впервые выявили штамм «Омикрон».

Такие данные опубликовали на официальном сайте Центра.

Уточняется, что штамм у николаевского пациента определила референс-лаборатория Киева методом секвенирования 20 декабря.

Отметим, что по данным Минздрава заболевшие этим штаммом коронавируса чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.