Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в Николаевской области впервые выявили штамм «Омикрон».
Такие данные опубликовали на официальном сайте Центра.
Уточняется, что штамм у николаевского пациента определила референс-лаборатория Киева методом секвенирования 20 декабря.
Отметим, что по данным Минздрава заболевшие этим штаммом коронавируса чаще всего наблюдают:
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.
Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в Николаевской области впервые выявили штамм «Омикрон».
Такие данные опубликовали на официальном сайте Центра.
Уточняется, что штамм у николаевского пациента определила референс-лаборатория Киева методом секвенирования 20 декабря.
Отметим, что по данным Минздрава заболевшие этим штаммом коронавируса чаще всего наблюдают:
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.