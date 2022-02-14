Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Германии стать гарантом транзита газа через Украину. Нужно начать стратегический диалог в энергетической сфере.

Об этом Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет РБК-Украина.

— Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа по Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.