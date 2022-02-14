Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Германии стать гарантом транзита газа через Украину. Нужно начать стратегический диалог в энергетической сфере.
Об этом Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет РБК-Украина.
— Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину, — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа по Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Германии стать гарантом транзита газа через Украину. Нужно начать стратегический диалог в энергетической сфере.
Об этом Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет РБК-Украина.
— Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину, — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа по Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.