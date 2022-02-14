Партия «Слуга народа» не будет представлена своим кандидатом на промежуточных выборах на 206 округе в Черниговской области.

Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на информацию нардепов от Черниговщины Олега Семинского и Валерия Зуба, а также главу политсовета областной организации партии «Слуга народа» Александру Сову.

— Действительно, кандидатуры от «Слуги народа» нет, никто не регистрировался. Это партийное решение, решение руководства партии. Обсуждения относительно потенциальных кандидатов тоже не было, — сказал Валерий Зуб.

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Верховную Раду по 206 округу (в него входит: часть Новозаводского района Чернигова, бывший Репкинский, Черниговский районы, — прим.) на 27 марта 2022 года. Решение было принято в связи со смертью народного депутата Антона Полякова.

Избирательный процесс начался 26 января начался. Сегодня, 14 февраля — конечная дата для регистрации кандидатов в нардепы от партий.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов: ими стали кандидат от партии «УДАР Виталия Кличко» и секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако и самовыдвиженец, общественный активист и правозащитник Александр Гашпар.

Напомним, в ночь с 7 на 8 октября прошлого года в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.