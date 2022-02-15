Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью изданию The Guardian.
— Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим, — заявил Владимир Чижов.
По его словам, Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.
Он отметил, что еще одной «провокацией», которая может привести к военным действиям, будет инсценировка инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области.
— Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах, — сказал постпред РФ при ЕС.
Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.
Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью изданию The Guardian.
— Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим, — заявил Владимир Чижов.
По его словам, Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.
Он отметил, что еще одной «провокацией», которая может привести к военным действиям, будет инсценировка инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области.
— Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах, — сказал постпред РФ при ЕС.
Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.