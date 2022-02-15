Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью изданию The Guardian.

— Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим, — заявил Владимир Чижов.

По его словам, Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.

Он отметил, что еще одной «провокацией», которая может привести к военным действиям, будет инсценировка инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области.

— Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах, — сказал постпред РФ при ЕС.

Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.