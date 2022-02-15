Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиях безопасности со стороны Запада.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает CNN.

Поздно вечером в понедельник Песков заявил журналисту CNN, что Путин готов к переговорам. При этом он отметил, что украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности.

— Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии и фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина - это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы «шагом к стабилизации обстановки». И, в частности, помог бы переговорам по так называемым «гарантиям безопасности».