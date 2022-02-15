Российская Федерация не создала ни одной наступательной ударной группировки, которая необходима для вторжения.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире передачи «Право на власть», пишет РБК-Украина.

По его словам, эту информацию подтвердили и партнеры Украины.

— На сегодняшний день ни в одном месте, я вам официально заявляю, пользуясь не только нашими данными, но и данными от партнеров, не создана ни одна наступательная ударная группировка... Для того чтобы атаковать Украину им нужно будет время для формирования такой ударной группировки, — объяснил Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные офицеры РФ убеждены, что тактическим группам российской армии не под силу взять столицу Украины, причем речь идет о любых сроках.