Канада предоставит Украине кредит — 393 миллиона долларов США — и летальное оружие.

Об этом сообщает Reuters.

Канада предоставит летальное оборудование и боеприпасы на 6,1 миллиона долларов США. Это «автоматы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки и другое оборудование».

— В свете серьезности ситуации и после разговоров с нашими украинскими партнерами я одобрил предоставление летального снаряжения и боеприпасов на сумму 7,8 миллионов канадских долларов... Цель этой поддержки со стороны Канады и других наших партнеров — отвадить Россию от продолжения агрессии в отношении Украины, — завил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, ранее Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.