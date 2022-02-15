Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что президенту Владимиру Зеленскому как гаранту украинской Конституции нужно четко заявить на весь мир: Украина будет членом НАТО.

Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24».

Комментируя заявления во время пресс-конференции президента Украины с канцлером Германии, Арсений Яценюк отметил:

— Я вообще не понял, что хотел сказать Владимир Зеленский. Он, как президент, является гарантом украинской Конституции. И, в принципе, у него нет другого варианта — он обязан процитировать украинскую Конституцию и сказать, что гарант будет выполнять одну из ключевых норм Конституции, где четко предусмотрено, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС. Даже если ему это лично не нравится, — а у меня сегодня закралось такое мнение, что ему членство Украины в НАТО лично не нравится, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что отсутствие четкой позиции от Владимира Зеленского — «очень плохой сигнал как внутри страны, так и на Западе».

— То есть уже сейчас Путин услышал, что по этому поводу можно торговаться, на это можно надавить, что есть вероятность, что Украина отступит назад. Наши западные партнеры по этому ответу услышали следующее: возможно, это может быть частью какого-либо соглашения, если украинская власть отказывается от членства в НАТО, — подчеркнул Арсений Яценюк. — Зеленскому надо срочно исправить ситуацию и очень четко сказать, что как гарант украинской Конституции он заявляет на весь мир: Украина будет членом НАТО. Когда и как – это процесс. Но этот процесс должен завершиться членством Украины в НАТО, — заявил Арсений Яценюк.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы «шагом к стабилизации обстановки». И, в частности, помог бы переговорам по так называемым «гарантиям безопасности».