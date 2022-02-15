Администрация США еще в ноябре создала оперативную группу экспертов для разработки ответных действий США на случай вторжения России в Украину.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила газета The Washington Post, передает Корреспондент.

Отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к директору по стратегическому планированию Совета национальной безопасности Алексу Бику с просьбой заняться формированием группы. Тот привлек к работе в ней специалистов из Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства энергетики, Министерства финансов, Министерства внутренней безопасности, а также представителей разведки и Агентства США по международному развитию.

В ходе работы группа создала руководство, в котором описан ряд быстрых ответных мер, к которым могут прибегнуть США, начиная с первого дня предполагаемого российского вторжения, а также в течение двух первых недель. Кроме того, в нем рассматриваются вопросы обеспечения безопасности посольства США в Киеве, способы решения проблемы украинских беженцев, конкретные санкции в отношении Москвы, борьба с кибератаками, а также возможные шаги, которые может предпринять Россия в ответ на санкции.

Президент США Джо Байден ознакомился с содержанием руководства, разработанного экспертами, сообщает издание.

Напомним, ранее спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, согласно данным американской разведки, Кремль еще не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.