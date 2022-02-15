Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии готовятся посетить Украину в связи с обеспокоенностью на фоне возможного вторжения России.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

— Предварительно мы договорились с нашими коллегами из стран Балтии, и пока подтверждается наш возможный визит в ближайшее время, — сказал Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза и НАТО стало бы «очень сильным сигналом», а такой «политический щит» дал бы возможность выиграть время и отсрочить нападение России, если такое действительно планируется.

Напомним, администрация США создала оперативную группу экспертов для разработки ответных действий США на случай вторжения России в Украину.