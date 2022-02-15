Группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.

Они стартуют 15 февраля и продляться до начала марта, передает Управление СБУ в Харьковской области.

Учения будут проходить по всей области, но основное внимание сосредоточат на пограничных районах.

Граждан просят сохранять бдительность.

— Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп, — говорится в сообщении.

Жителей области просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

— Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека, — предупредили в СБУ.

Напомним, администрация США создала оперативную группу экспертов для разработки ответных действий США на случай вторжения России в Украину.