Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова заявила, что руководство области планирует вынести на голосование вопрос о снятии с нее депутатских полномочий без законных оснований.

Об этом сообщила сама депутат на своей странице в Facebook.

— Дошли до меня слухи, что завтра под шумок «срочной войны» руководство области планирует вынести на голосование и вопрос снятия с меня депутатских полномочий, – написала депутат.

По её словам, такое решение будет незаконным, поскольку написанное ранее заявление об отставке она отозвала.

— Предупреждаю заранее – чтобы не было манипуляций, облсовет не имеет права рассматривать вопрос о моем депутатстве так как я официально отозвала своё заявление. Предупреждаю об ответственности руководство области, если такой вопрос будет поднят – это будет подлог документов с соответствующими уголовными последствиями, – добавила Светлана Федорова.

Напомним, врач-инфекционист, депутат партии «Наш край» Светлана Федорова рассказала, что в 2021 году произошло рекордное сокращение численности населения Украины из-за недоступности медицины и падения уровня жизни в стране.