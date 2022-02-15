Россия не сформировала у украинских границ ни одну ударную группировку, поэтому оснований для введения военного положения нет.

Об этом в эфире телеканалов ICTV и «1+1» заявили министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

На вопрос ведущего, введет ли Украина военное положение для регулирования информационного пространства и уменьшения паники, министр ответил, что «только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу, этого ни в коем случае нельзя делать».

— Мы живем в демократической стране, поэтому учимся проходить и такие испытания, — подчеркнул Алексей Резников и добавил, что военное положение объявляют только в случае вторжения.

По его словам, для наступления россиянам нужно сначала потратить время на формирование ударных группировок, а сейчас все спокойно — ни в одном месте эти группировки не созданы.

Также министр подчеркнул, что не верит в теорию наступления на столицу, потому что это можно сделать только со стороны Беларуси, а там три четверти границы — болота и сложный рельеф, который будет сложно пройти. Часть же границы с более простой местностью расположена на западе, возле Польши, а там безопасно.

— Когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или упадет через несколько суток — это огромная ошибка, поэтому я предлагаю такой апокалиптический сценарий даже не рассматривать. Это чепуха, — резюмировал Алексей Резников.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что сейчас у украинских границ и в оккупированном Крыму находятся «чуть больше 120 тысяч» российских военных.

— Мы фиксируем их перемещение – от Беларуси до оккупированного Крыма. Сказать, что прямо сейчас произошло кардинальное их увеличение, я не могу, — отметил Валерий Залужный.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной наступательной ударной группировки, которая необходима для вторжения.