Верховная Рада Украины на заседании 15 февраля приняла постановление об обращении к правительствам и парламентам иностранных государств и институций, чтобы те предоставили Украине оборонное вооружение и ужесточили санкции против России.

Решение поддержали 326 нардепов, пишет TheБабель.

Обращение адресовали Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств.

Также нардепы проголосовали за постановление о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Министерстве обороны России заявляют, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.