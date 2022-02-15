За 30 лет независимости государство так и не позаботилось о безопасности сельского населения во время чрезвычайных ситуаций или возможного военного положения. Почти во всех селах единственным укрытием есть подвалы, предназначенные для хранения пищи, а не для защиты человека.

Такое мнение высказала депутат Николаевского областного совета Елена Донченко в ходе встречи с избирателями в Гороховской ОТГ, обсуждая вопросы безопасности в громадах, передает пресс-служба политсилы.

— Безопасность в громадах находится на очень низком уровне. В некоторых селах еще в советские времена укрытия были построены при школах и находятся в более или менее надлежащем состоянии, но не во всех сельских учебных заведениях такие укрытия есть. К примеру, в Гороховской громаде укрытий нет ни при школе, ни при других объектах. В Галицыновской громаде ситуация лучше – там при школах есть укрытия, рассчитанные примерно на 100 человек. Укрытия при больницах предусмотрены для персонала и пациентов, а в целом для сельского населения единственной защитой может стать только личный подвал, который легко может превратится в братскую могилу, – комментирует критическую ситуацию с обороной и защитой в селах депутат.

Елена Донченко уверена, что такая ситуация сложилась из-за того, что десятки лет в приоритете у государства была защита объектов критической инфраструктуры и работников для обеспечения функционирования этих объектов, которые в основном расположены в городах, а не в селах.

— На сегодняшний день практически вся ответственность за безопасность сельского населения во время возможного военного положения или чрезвычайных ситуаций легла на плечи глав громад, которым придется с нуля строить безопасность, что очень дорого и требует значительного времени, – отмечает представитель «Нашего края».

Депутат выразила надежду, что подобные объекты безопасности никогда не понадобятся жителям сельской местности. Также Елена Донченко отметила, что направит депутатский запрос в областной совет с требованием предоставить развернутую информацию по каждому населенному пункту области, где, как и при каких условиях человек может временно укрыться во время военного положения или чрезвычайных ситуаций.

Ранее депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко призвала облсовет вспомнить о судьбе спортивного комплекса «Трудовые резервы».