Вопрос передачи спортивного комплекса «Трудовые резервы» на баланс областного совета «висит в воздухе» с 2019 года и до сих пор требует решения. Ажиотаж вокруг передачи объекта утих, а реальных шагов так и не было сделано.

Об этом заявила депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко, пишет пресс-служба политсилы.

Как заявила депутат, она направила депутатский запрос на имя руководства области, чтобы получить разъяснения по поводу нынешнего положения Николаевского дворца спорта Центрального спортивного комплекса Комитета по физическому воспитанию МОНУ («Трудовые резервы»). Она напомнила, что еще в сентябре 2019 года депутаты облсовета приняли решение о передаче всего недвижимого имущества комплекса на баланс области, однако до сих пор его статус не известен, а здание продолжает ветшать.

— Я призываю коллег-депутатов вместе со мной вмешаться в вопрос, потребовать от чиновников выполнения уже принятых решений, чтобы вместе мы любыми возможными методами вернули к жизни спорткомплекс «Трудовые резервы», – подчеркнула Елена Донченко.

Она отметила и плачевное состояние комплекса в настоящее время: «Три года назад на базе «Трудовых резервов» занималось более 600 спортсменов. Здание давно не ремонтировалось, при том, что оно уже тогда находилось в очень плачевном состоянии. Я лично не хочу, чтобы в Николаеве повторилась история фехтовальной школы, когда из-за халатности власти здание попросту рухнуло».

По словами Елены Донченко, в Николаеве и без того остро стоит вопрос спортивной инфраструктуры и возможности для подготовки спортсменов. Так, на нынешних зимних Олимпийских играх Николаевскую область представит всего один спортсмен – да и тот тренируется уже давно не на Николаевщине.

— В преддверии выборов-2020 кто только не был озабочен судьбой спорткомплекса «Трудовые резервы». Говорилось много, а реальные действия тогда были предприняты единицами. Постепенно вопрос «замяли», но наши дети так и остались заниматься в холодных помещениях, требующих ремонта и должного ухода. Мы не можем и дальше ждать лучших времен, и кто-то наконец должен брать ответственность, иначе мы просто потеряем «Трудовые резервы», – резюмировала депутат.

Напомним, депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко считает, что огромных пробок в направлении микрорайонов Варваровка, Северный, Терновка и Матвеевка и по проспекту Героев Украины в Николаеве можно было избежать, если бы заблаговременно построили отстойники для крупногабаритного транспорта.