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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил торги на капитальный ремонт дороги по улице Тернопольской в Корабельном районе с ожидаемой стоимостью 2,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Речь идет о кредитных деньгах на ремонт дорог Николаева, которые преимущественно планируют потратить на дороги частного сектора.

Подрядчик должен будет капитально отремонтировать дорогу по улице Тернопольской, от улицы Леси Украинки до улицы Пшеничной, до 1 июня 2022 года. После окончания ремонта подрядчик также должен представить 5 лет гарантии выполненных работ.

Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 3 марта 2022 года.

Напомним, ранее Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на капитальный ремонт дороги по улице 2-я Набережная за 48 миллионов 460 тысяч 562 гривны кредитных денег.