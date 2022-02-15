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Бизнесмен Игорь Коломойский не считает, что внесение в реестр олигархов причинит ему какой-либо вред. В этом статусе он усмотрел только хорошее.

Свою позицию по закону о деолигархизации он высказал в интервью УП.

Предприниматель уверен, что проверка законности получения его состояния в Украине позволит ему продолжить деятельность на Западе, несмотря на санкции США.

— Полезный (закон, - прим). С точки зрения минусов — вообще никаких проблем. С точки зрения плюса — если я подаю декларацию электронную, ее проверяют НАПК. Если НАПК что-то нашло, передает или в админответственность, или в НАБУ, правильно? А теперь на Западе, допустим, когда все кричали, что олигархи «сволочи, кровопийцы, мироеды» — приходишь в тот же западный банк и говоришь: «счет откройте». Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а «откуда дровишки»? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона. Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом. То есть никаких левых приватизаций, никаких там конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных, — озвучил свои надежды Игорь Коломойский.

Далее он подчеркнул, что занесение его в список олигархов, позволит ему «отбелиться» западнее Украины.

— Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию — значит, получается, что то, что ты написал, все есть. Идешь на Западе, они говорят: «что у тебя есть»? Вот то и то. Ну, все, вопросов нет — счет, кредиты. Если есть декларация, в белую, все чисто, это считай, что ты отбелился.

Напомним, весной прошлого года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.