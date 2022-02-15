Официальный меморандум по возобновлению евроколеии между станцией Рава-Русская и госграницей с Польшей был подписан во вторник, 15 февраля, во Львовской областной госадминистрации. Свои подписи под документом поставили глава Львовской ОГА Максим Козицкий, члены правления «Укрзализниці» и главы Рава-Русской и Добросинско-Магеровской громад.

Об этом говорится в сообщении Максима Козицкого в Facebook.

— Общий проект предполагает строительство евроколеи между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должна стать прокладка нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей. Инициатива принадлежит нам, Львовщине, начать планируем уже — с изготовления ПСД за средства громад и области. Это будет стоить 4 миллиона гривен, — отмечает глава ОГА.

Евроколея, по словам Максима Козицкого, означает объединение качественными пассажирскими перевозками двух европейских столиц. Результатом этого должно стать повышение пассажиропотока, увеличение дипломатических, предпринимательских контактов и туризма.

Напомним, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему до сих пор не начались работы по электрификации участка «Долинская – Николаев – Колосовка».