Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему до сих пор не начались работы по электрификации участка «Долинская – Николаев – Колосовка».

Как сообщил народный депутат в Facebook, к реализации данного проекта не приступили из-за отсутствия победителя торгов, окончательное решение по которому принимает Европейский инвестиционный банк.

— Знаю ситуацию по электрификации «Николаев – Долинская». Деньги ЕИБ. Тендеры проводятся по правилам ЕИБ, решение о победителе принимает ЕИБ, платит Украина, ставка на сегодня не подарок, – рассказал Давид Арахамия.

Он также указал, что торги на электрификацию участка «Долинская – Николаев – Колосовка» проводили дважды, оба раза были определены победители, однако ни одну из двух иностранных компаний так и не объявили победителем.

— Итог. Первый тендер выигрывает китайская компания CRCC, входящая в пятерку крупнейших в мире по данному направлению. Спустя полгода — тендер отменяют, используя техническую уловку (в кулуарах говорят про политическую составляющую). Новый тендер — побеждают казахи. Уже полгода победителя объявить не могут. Думаю, что тоже отменят, – добавил Давид Арахамия.

По его словам, в «Укралізниці» сейчас рассматривают вариант провести тендер через систему публичных закупок Prozorro.

— В итоге, «Укралізниця» решает, что по такой же ставке может выпустить бонды, привлечь финансирование и провести тендер на Prozorro, чтобы все таки выполнить задачу по электрификации. А то за два года даже победителя нет, – добавил Давид Арахамия.

Напомним, в июне 2021 года сообщалось, что реализацию проекта электрификации участка «Долинская – Николаев – Колосовка» начнут в 2022 году.

Как известно, финансирование проекта «Электрификация железнодорожного направления «Долинская – Николаев – Колосовка» будет осуществляться за привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

При этом «Укрзалізниця» была намерена начать работы по электрификации линии ещё в марте 2019 года, однако по состоянию на январь 2022 года работы так и не начались

А в январе 2020 года в «Укрзалізниця» совместно с ЕИБ и ЕБРР объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская – Николаев – Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.