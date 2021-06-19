Электрификация участка «Долинская — Николаев — Колосовка» позволит увеличить пропускную способность Николаевского порта вдвое.

Об этом сообщил директор регионального филиала «Одесская железная дорога» Сергей Никулин во время участия в форуме MINTRANS Club «Инфраструктура Юга Украины», передает пресс-служба ОЖД.

— Средства, предоставленные Европейским банком реконструкции и развития, уже зарезервированы. Сейчас проходит тендерная процедура для определения подрядной организации. На очереди — реализация проектов локального характера по развитию внутрипортового путей и отдельно станции Николаев-Грузовой, — отметил глава филиала.

Он выразил надежду, что до конца этого года подрядчик будет определен и в следующем на железной дороге приступят к электрификации.

Он отметил, что в проекте предусмотрено строительство второго параллельного пути на однопутных отрезках, что «позволит увеличить скорость движения, уменьшить оборот вагонов и позволит повысить перерабатывающую способность станции».

Как известно, финансирование проекта «Электрификация железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» будет осуществляться за привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзалізниця» намерено начать работы по электрификации линии «Долинская — Николаев — Колосовка» в марте 2019 года.

31 января «Укрзалізниця» объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.