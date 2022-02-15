Начиная с 2020 года, Индия продолжает принимать строгие меры по отношению к китайским мобильным приложениям в Google Play Store.
В этот раз страна заблокировала доступ к 54 утилитам, п ишет Gizchina.
В 2020 году в Индии запретили популярную игру PUBG. В свое время разработчикам пришлось приложить усилий, чтобы соответствовать местным правилам.
Впрочем, Министерство внутренних дел Индии продолжает видеть угрозу национальной безопасности. В очередной список заблокированных приложений попала популярная мобильная игра Free Fire от Garena. Последняя была признана лучшей игрой Google Play в 2021 году.
Также под ограничения попали и приложения крупных китайских компаний, таких как Tencent, Alibaba и NetEase. Версии утилит с ребрендингом, которые уже были запрещены в Индии - снова попали под санкции.
Ранее в Украине создали первое приложение для пострадавших от домашнего насилия.
Начиная с 2020 года, Индия продолжает принимать строгие меры по отношению к китайским мобильным приложениям в Google Play Store.
В этот раз страна заблокировала доступ к 54 утилитам, п ишет Gizchina.
В 2020 году в Индии запретили популярную игру PUBG. В свое время разработчикам пришлось приложить усилий, чтобы соответствовать местным правилам.
Впрочем, Министерство внутренних дел Индии продолжает видеть угрозу национальной безопасности. В очередной список заблокированных приложений попала популярная мобильная игра Free Fire от Garena. Последняя была признана лучшей игрой Google Play в 2021 году.
Также под ограничения попали и приложения крупных китайских компаний, таких как Tencent, Alibaba и NetEase. Версии утилит с ребрендингом, которые уже были запрещены в Индии - снова попали под санкции.
Ранее в Украине создали первое приложение для пострадавших от домашнего насилия.