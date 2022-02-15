Во вторник, 15 февраля, Литва направила в Украину военных инструкторов. Они будут обучать украинских военных использовать ракетные системы «Стингер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовские СМИ.

Согласно заявлению вооруженных сил Литвы, группа солдат из батальона противовоздушной обороны страны будет обучать своих коллег в Украине «в ближайшие несколько недель».

— Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника — ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом вместе с переданными системами ПВО малой дальности «Стингера», — заявил начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.

По словам представителей армии, военнослужащие, которых направила в Украину, много лет служили в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных «Стингерами», и передадут украинцам опыт, накопленный литовскими вооруженными силами за годы использования этих систем.

Литовские войска также принимают участие в учебной миссии в Украине, где они будут готовить украинских военных инструкторов вместе с военнослужащими из других стран.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин поручил временно вывести из Украины американских инструкторов на фоне угрозы нового вторжения РФ.