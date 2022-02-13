Министр обороны США Ллойд Остин поручил временно вывести из Украины американских инструкторов на фоне угрозы нового вторжения РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

Он отметил, что глава Пентагона в первую очередь заботится о безопасности военнослужащих. Джон Кирби также подчеркнул, что США «остаются привержены отношениям с украинскими Вооруженными силами».

Журналист The Washington Post опубликовал заявление Джона Кирби, согласно которому, Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды, которые находились на территории страны с конца ноября и инструктировали украинских военных. Они будут передислоцированы в другое место в Европе.

Джон Кирби также отметил, что передислокация «не означает, что решимость США поддерживать ВСУ изменилась», но позволит обеспечить «защиту союзников и сдерживание агрессии».

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские инструкторы, которые проводили учения с украинскими военными, покинут Украину на этих выходных, 12—13 февраля. По его словам, в случае конфликта в Украине не будет британских войск, передает The Guardian.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.