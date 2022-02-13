Министр обороны США Ллойд Остин поручил временно вывести из Украины американских инструкторов на фоне угрозы нового вторжения РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.
Он отметил, что глава Пентагона в первую очередь заботится о безопасности военнослужащих. Джон Кирби также подчеркнул, что США «остаются привержены отношениям с украинскими Вооруженными силами».
Журналист The Washington Post опубликовал заявление Джона Кирби, согласно которому, Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды, которые находились на территории страны с конца ноября и инструктировали украинских военных. Они будут передислоцированы в другое место в Европе.
Джон Кирби также отметил, что передислокация «не означает, что решимость США поддерживать ВСУ изменилась», но позволит обеспечить «защиту союзников и сдерживание агрессии».
Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские инструкторы, которые проводили учения с украинскими военными, покинут Украину на этих выходных, 12—13 февраля. По его словам, в случае конфликта в Украине не будет британских войск, передает The Guardian.
Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.
По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.
Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.
12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.
Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.
Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.
В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.
Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.
Министр обороны США Ллойд Остин поручил временно вывести из Украины американских инструкторов на фоне угрозы нового вторжения РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.
Он отметил, что глава Пентагона в первую очередь заботится о безопасности военнослужащих. Джон Кирби также подчеркнул, что США «остаются привержены отношениям с украинскими Вооруженными силами».
Журналист The Washington Post опубликовал заявление Джона Кирби, согласно которому, Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды, которые находились на территории страны с конца ноября и инструктировали украинских военных. Они будут передислоцированы в другое место в Европе.
Джон Кирби также отметил, что передислокация «не означает, что решимость США поддерживать ВСУ изменилась», но позволит обеспечить «защиту союзников и сдерживание агрессии».
Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские инструкторы, которые проводили учения с украинскими военными, покинут Украину на этих выходных, 12—13 февраля. По его словам, в случае конфликта в Украине не будет британских войск, передает The Guardian.
Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.
По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.
Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.
12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.
Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.
Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.
В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.
Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.