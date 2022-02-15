Популярные российские исполнители раскритиковали милитаризацию своей страны, подначиваемой в Кремле, и выступили против войны с Украиной. В их числе Борис Гребенщиков, лидеры группы «Порнофильмы» Владимир Котляров и хедлайнер коллектива «Тараканы!» Дмитрий Спирин.

О своем отношении к российской политике по отношению к Украине они сообщили изданию The Insider.

Музыкант Борис Гребенщиков Дмитрий Спирин Владимир Котляров по центру

Основатель рок-группы «Аквариум» заявил, что люди, которые пойдут на войну с Украиной, плохо «кончат».

Вокалист панк-бэнд «Тараканы!» Дмитрий Спирин сравнил риторику современных российских дипломатов с «гопотой», добавив, что войны должны вовсе уйти в прошлое.

— Ну и в XXI веке нужно уметь договариваться, а не пугать войной и насилием, хуже самой ущербной гопоты «на районе», — развернуто пояснил он свою мысль.

Наиболее развернуто высказался вокалист группы «Порнофильмы». По его словам, желать войны с украинцами могут лишь нынешние представители властей РФ, во главе которых стоит «выходец из КГБ».

— Война с Украиной — это огромная ошибка. Очевидно, что эта агрессия — личная инициатива руководителя нашей страны, который пытается реализовывать свои военные амбиции и совершенно оторван от простого народа. Мы уже устали постоянно искать везде врагов. Это устаревший нарратив ещё советской пропаганды. Мировоззрение выходцев из КГБ совершенно не созвучно с современным положением вещей. Это мировоззрение всячески тормозит естественное развитие и пытается как можно дольше задержать всех нас в прошлом. Мы не хотим жить в мире лишь для того, чтобы постоянно с кем-то воевать, обосабливаться и скалиться, всё туже затягивать пояса. Мы хотим жить в мире для того, чтобы дружить и помогать друг другу развиваться и процветать! Мне стыдно, что руководство моей страны пытается развязать эту бессмысленную войну. У меня, как и у многих россиян, в Украине много друзей. Я уже не говорю про родственников. Мы не хотим с ними воевать! Хотелось бы верить, что это бряцание оружием всего лишь блеф, и он не перерастёт во что-нибудь страшное, в то, что уже нельзя будет откатить обратно. Страшно представить, скольким людям это сломает жизнь и судьбу! Мы присоединяемся ко всем здравомыслящим людям, чтобы ещё раз сказать: «НЕТ ВОЙНЕ С УКРАИНОЙ!», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, выдающиеся деятели России в разных сферах, от юристов до писателей, общим фронтом выступили против начала войны с Украиной. В рамках противодействия кремлевской риторике они создали миролюбивую петицию.