Утверждение Программы территориальной обороны Николаевской области принять необходимо, но из-за нарушений в сроках созыва сессии областного совета это может оказаться невозможным.

Об этом депутат от партии «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вопрос программы по территориальной обороне Николаевской области в областном совете поднимался еще в декабре прошлого года. Однако тогда из-за замечаний со стороны представителей одной из провластных партий – «Пропозиции» – программа не была продлена и вопрос был снят с рассмотрения.

— И сегодня, только спустя почти два месяца, когда в очередной раз нависла реальная угроза вторжения войск РФ на территорию нашей страны, облсоветом в лице главы Анны Замазеевой было принято решение о созыве сессии в срочном порядке с нарушением регламента, чтобы все-таки утвердить программу терробороны области, – рассказал Юрий Кормышкин.

Как отметил депутат, вопрос утверждения Программы территориальной обороны области – очень важный, он требует быстрых действий, от депутатов в том числе. Но также он отмечает важность своевременности решения проблемы.

— На прошлой сессии необходимо было не просто снимать вопрос, а предложить альтернативные изменения в программе, чтобы в итоге принять её. Что сделано, то сделано!, – подчеркнул он.

Юрий Кормышкие отмечает, что о проведении сессии сегодня, 15 февраля, депутатов нужно было бы предупредить как минимум за 48 часов. Однако информация о внеочередной сессии из облсовета поступил только вчера после 13:00. Как пояснил депутат от партии «Наш край», из-за важной рабочей поездки присутствовать на сегодняшнем заседании он никак не мог и предложил перенести заседание на пятницу.

— У меня, к сожалению, нет физической возможности присутствовать на заседании сессии сегодня, так как я нахожусь в рабочей запланированной поездке за границей. Программу принять нужно и важно, но вопрос стоит в своевременности! У всех есть работа, своя определенная деятельность, и многие выехали заграницу еще до того, как вопрос вторжения встал так остро. Поэтому сегодня от партии «Наш край» придут те, кто сможет. Что касается меня, то в Украину я возвращаюсь 16 февраля. Никуда не бегу, не эвакуируюсь и буду находиться в Украине, – подытожил Юрий Кормышкин.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.