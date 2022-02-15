Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Но для этого есть несколько условий.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает РБК-Украина.

— Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии, — сказал Владимир Путин.

Отмечается, что в октябре 2021 года Владимир Путин заявлял, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, поскольку украинская ГТС якобы может «просто лопнуть» при увеличении давления.

Российский президент прямо не высказывался против продления транзита газа через Украину и подчеркивал, что ее не нужно ставить в трудное положение без российского газа.

Ранее в Кремле заявили, что РФ начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года.