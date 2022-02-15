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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Но для этого есть несколько условий.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает РБК-Украина.
— Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии, — сказал Владимир Путин.
Отмечается, что в октябре 2021 года Владимир Путин заявлял, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, поскольку украинская ГТС якобы может «просто лопнуть» при увеличении давления.
Российский президент прямо не высказывался против продления транзита газа через Украину и подчеркивал, что ее не нужно ставить в трудное положение без российского газа.
Ранее в Кремле заявили, что РФ начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Но для этого есть несколько условий.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает РБК-Украина.
— Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии, — сказал Владимир Путин.
Отмечается, что в октябре 2021 года Владимир Путин заявлял, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, поскольку украинская ГТС якобы может «просто лопнуть» при увеличении давления.
Российский президент прямо не высказывался против продления транзита газа через Украину и подчеркивал, что ее не нужно ставить в трудное положение без российского газа.
Ранее в Кремле заявили, что РФ начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года.