Штат Техас подает в суд на Meta Марка Цукерберга. Компания нарушила закон о конфиденциальности своей бывшей программой распознавания лиц.
Об этом пишет Insider.
Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон подает в суд на Meta из-за закрытой в настоящее время технология распознавания лиц в соцсети.
Как отмечает Кен Пэкстон, компания получила биометрические идентификаторы жителей штата без их согласия, что грубо нарушает закон.
— С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли, — отметил генеральный прокурор.
Более того, Кен Пэкстон планирует взыскать у Meta, якобы «сотни миллиардов».
Речь идет о Законе о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который приняли еще в 2009 году.
Также генеральный прокурор убежден в том, что компания раскрыла эти идентификаторы и другим лицам в связи с чем ей не удалось уничтожить их в разумные сроки, как того требует штат.
Напомним, социальная сеть Facebook впервые сообщила о снижении числа ежедневных пользователей.
Штат Техас подает в суд на Meta Марка Цукерберга. Компания нарушила закон о конфиденциальности своей бывшей программой распознавания лиц.
Об этом пишет Insider.
Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон подает в суд на Meta из-за закрытой в настоящее время технология распознавания лиц в соцсети.
Как отмечает Кен Пэкстон, компания получила биометрические идентификаторы жителей штата без их согласия, что грубо нарушает закон.
— С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли, — отметил генеральный прокурор.
Более того, Кен Пэкстон планирует взыскать у Meta, якобы «сотни миллиардов».
Речь идет о Законе о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который приняли еще в 2009 году.
Также генеральный прокурор убежден в том, что компания раскрыла эти идентификаторы и другим лицам в связи с чем ей не удалось уничтожить их в разумные сроки, как того требует штат.
Напомним, социальная сеть Facebook впервые сообщила о снижении числа ежедневных пользователей.