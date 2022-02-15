Штат Техас подает в суд на Meta Марка Цукерберга. Компания нарушила закон о конфиденциальности своей бывшей программой распознавания лиц.

Об этом пишет Insider.

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон подает в суд на Meta из-за закрытой в настоящее время технология распознавания лиц в соцсети.

Как отмечает Кен Пэкстон, компания получила биометрические идентификаторы жителей штата без их согласия, что грубо нарушает закон.

— С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли, — отметил генеральный прокурор.

Более того, Кен Пэкстон планирует взыскать у Meta, якобы «сотни миллиардов».

Речь идет о Законе о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который приняли еще в 2009 году.

Также генеральный прокурор убежден в том, что компания раскрыла эти идентификаторы и другим лицам в связи с чем ей не удалось уничтожить их в разумные сроки, как того требует штат.

Напомним, социальная сеть Facebook впервые сообщила о снижении числа ежедневных пользователей.