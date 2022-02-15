Сегодня вечером, 15 февраля, лидер республики Эммануэль Макрон созвал «глав государств-партнеров», чтобы обсудить происходящее в Мали, власти которой зазвали в страну российских наемников из ЧВК Вагнера и дали им полный карт-бланш на любые действия в рамках борьбы с терроризмом.

Об этом информирует Le Figaro.

Франция будет обсуждать с союзниками, как следует действовать Париже в связи с обстановкой в Мали. В Елисейском дворце утверждают, что результаты переговоров довольно быстро передадут в прессе, которая и сделает их достоянием общественности.

Представитель французкого правительства Габриэль Атталь пояснил, что на повестке встречи присутствие российских наемников в Мали, а также узурпация власти режимом хунты, который не хочет переходить к демократическому порядку, действовавшему в стране до переворота.

— Это не просто франко-малийский вопрос, мы европеизировали свое присутствие в Сахеле (столица Мали, - прим) при поддержке дюжины европейских стран, которые присоединились к нам, — добавил он.

Напомним, ЕС утвердил заготовленные санкции против «вагнеровцев».