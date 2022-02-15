Президент РФ Владимир Путин на вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, заявил, что будет действовать по плану, зависящему от реальной обстановки. При этом, РФ готова к переговорам с партнерами для решения, поставленных ними, вопросов дипломатическим путем.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает «Интерфакс».

— Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах, — сказал Владимир Путин.

При этом Владимир Путин заметил: «Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас».

Вместе с тем президент РФ заверил, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».

— Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов, — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что РФ готова говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном ответе от США и НАТО, но «в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение».

Как сообщалось, Владимир Путин назвал «геноцидом» происходящее сейчас на территории террористических «ДНР» и «ЛНР».