Президент России Владимир Путин назвал «геноцидом» происходящее сейчас на территории террористических «ДНР» и «ЛНР».

Так он отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который на совместной пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров в Кремле заявил, что ситуация в Югославии в 1999 году существенно отличалась от происходящего на Донбассе. По словам канцлера, в Югославии «была опасность и угроза геноцида».

— Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам то, что происходит на Донбассе сегодня, и есть геноцид, — сказал Владимир Путин.

Согласно данным разведки, в данное время у границ Украины сконцентрировано более 140 тысяч российских военнослужащих.

Британская газета The Sun, имеющая репутацию «желтой прессы», которая пишет новости-слухи о шоу-бизнесе и культуре, подготовила материал с названием «Рейд на рассвете» с «точной» датой российского вторжения в Украину.

Похожую информацию опубликовал и другой британский таблоид, The Mirror.

Как сообщалось, сегодня Госдума РФ рассматривала два документа о признании «ЛДНР». Один из них, поданный партией Единая Россия, предполагал предварительные консультации с МИД РФ, однако больше голосов набрал проект постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что признание «ДНР» и «ЛНР» даст повод Западу прекратить давление на Киев по выполнению Минска-2.

Ранее о необходимости поставок оружия сепаратистам заговороил первый замглавы Совета Федерации РФ и член «Единой России» Андрей Турчак.